Trudeau apologized in Iqaluit. The media missed an opportunity.

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ᑐᕉᑑ ᒪᒥᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ. ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᐃᓚᐅᓚᐅᙱᑦᑐᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᒃ.
ᓇᑖᓐ ᐆᐱᑦ: ᐊᓂᒍᖅᑎᓪᓗᒍ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑕ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᐱᕆᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᐱᖅᑯᑎᓂᒃ ᐃᐊᔅᐃᓐᓰ−ᓛᕙᓚᓐᒃᑯᑦ (SNC-Lavalin) ᒥᒃᓵᓂᑦ. ᑕᒪᔾᔭ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖅᓯᒋᐊᓪᓚᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᐅᒪᑎᙱᑦᑐᑦ.
ᓇᑖᓐ ᐆᐱᑦ
ᒪᒥᐊᓐᓃᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᒐᕙᒪᙵᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᓯᕗᒻᒧᐊᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖅᓯᒋᐊᓪᓚᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐃᓐ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᖏᓐᓄᑦ. ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᑦ ᒪᒥᐊᓐᓃᑦ ᓲᕐᓗ ᒪᒥᐊᓐᓂᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᓱᓕᓕᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐊᑐᕐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᖅᓯᓪᓗᑎᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕈᓇᐅᑎᖏᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᑐᐃᓐᓇᓚᐅᖅᓯᔪᑦ ᒐᕙᒪᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐃᓚᔮᕇᖕᓂᒃ ᓲᕐᓗ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐅᒃᑯᐊᖅᓯᓂᒥᒃ ᐱᒋᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᒪᒥᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ.
ᑕᒪᑐᒥᖓ ᑐᙵᓂᕐᒥᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓅᑎᓪᓗᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᑎᓪᓗᑕ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᐳᒍᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐊᒐᕐᒧᑦ ᐊᓯᔾᔨᐅᑎᓂᒃ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᓂᕿᖃᑦᑎᐊᖃᑦᑕᙱᓐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖢᐊᖅᓴᐅᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᒐᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᕈᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᙱᓐᓂᕐᒥᒃ, ᓴᙱᒃᑎᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐱᖅᑯᓯᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖁᑎᕗᑦ, ᐃᓖᔭᖅᓱᐃᓃᑦ ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᖁᓇᒋᑦ.
ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᑐᒥᑦ ᓇᖏᓚᐅᖅᐳᖓ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑕ ᓴᓂᐊᓂᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑦᑎᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᑲᕐᕋᐅᑉ ᓇᑉᐸᑐᐃᓐᓇᖓᓂᑦ ᑲᒪᓇᖅᑐᕐᔪᐊᒥᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐳᕙᒡᓗᒋᐊᖅᐸᓚᐅᖅᑐᑦ ᒪᒥᐊᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᐹᒥᒃ ᐊᓂᒍᐃᓂᖅ ᐊᕐᕌᒍᑦ 70 ᓂᙵᐅᒪᓂᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᖁᓕᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᑕᐃᒪᐃᖁᔭᐅᖏᓐᓇᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑦᑎᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓴᓂᕐᕙᒃᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ, ᓂᕈᐊᕆᔭᖃᖔᖅᖢᑎᒃ ᑐᕌᒐᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᐱᖅᑯᓂᒃ ᓵᙵᔪᓂᒃ ᐃᐊᔅᐃᓐᓰ−ᓛᕙᓚᓐᒃᑯᓐᓂᑦ (SNC-Lavalin).
ᐃᓱᐊᓂᑦ ᑖᒪᑐᒪ ᓇᐃᑦᑑᑉ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖅ, ᐊᐱᕆᓚᐅᖅᑐᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᖔᕐᖢᑎᒃ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖅᓯᒋᐊᓪᓚᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ. ᐃᓱᒪᒋᐅᔭᖅᖢᖏᑦ ᐊᓂᒍᖅᑎᓪᓗᒍ ᑭᓯᐊᓂ ᒐᕙᒪᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᙱᓐᓂᖏᑦ ᑕᐃᒪᐃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᙱᒻᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᓯᖁᒥᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᓄᖕᓄᑦ. ᐳᕙᓪᓗᒋᐊᕐᕖᑦ ᓴᖅᑭᔮᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂᑦ ᓲᕐᓗ ᐃᐊᑦᒥᓐᑕᓐ, ᕗᐃᓂᒌᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᕼᐊᒧᑕᓐ. ᐊᖏᔪᒻᒪᕆᖕᒥᒃ ᓄᒃᑎᖅᑎᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᓂᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᓗᒃᑖᒥᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᖅᑕᖃᓗᐊᕐᓇᓂ.
ᐃᓱᒪᓚᐅᖅᑐᖓ ᖃᔅᓯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᕿᓂᕆᐊᖃᑦᑕᖅᓯᒪᖕᒪᖔᑕ ᐊᓯᐅᔨᔪᕕᓃᑦ ᓇᒡᓕᒋᔭᕐᒥᖕᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᓂᑦ, ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᓪᓚᕆᒃᓯᒪᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᓕᒃᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᕋᓛᖑᓂᖅᓴᖅᑎᒍᑦ, ᐃᓗᕕᖃᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᓗᕕᖃᕐᕕᖕᒧᑦ, ᓇᓂᓇᓱᐊᖅᖢᓂᔾᔪᒃ ᓇᒡᓕᒋᔭᖅᑎᒃ.
ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖅᓴᖅᑕᖃᐃᓐᓇᖅᑰᔨᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᓯᖁᒥᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ. ᐱᑦᑎᐊᖏᓐᓂᖅᑕᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐳᕙᒡᓗᒋᐊᖅᐸᓚᐅᖅᑐᓄᑦ, ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓱᒪᓪᓗᖓ ᑭᓯᐊᓂᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓅᓰᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᓐᓂᖅᓴᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑲᔪᖏᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ ᐱᓇᓱᓚᐅᖅᐸᑕ ᓲᕐᓗ ᓄᑕᕋᓛᑦ ᐊᓈᓇᖏᑕ ᑕᓕᖏᓐᓂᑦ ᐊᖅᓵᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᓈᓇᐅᔪᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒨᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑕᕝᕙᐅᕗᑏᕐᓇᑎᒃ ᕿᑐᕐᖓᒥᖕᓄᑦ, ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᑕᒻᒪᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐳᕙᒡᓗᒋᐊᕌᓂᒃᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ − ᓲᕐᓗ ᐱᓇᓱᐊᓪᓚᕆᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᓴᐅᔪᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᖔᖅᑐᓂᒃ ᐅᓪᓗᒥ.
ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖓ ᐊᒥᓱᒐᓚᖕᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᓂᑦ − ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓪᓗᓈᓂᑦ, ᐊᒥᓱᖑᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ − ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᐅᑐᒃᑕᒥᖕᓂᒃ ᐊᒃᑐᐊᔪᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅᓱᓕᕐᓂᕐᒧᑦ. ᑭᓯᐊᓂ ᐅᓄᙱᑦᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᓯᒪᔭᒃᑲ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓯᒪᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᖕᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᓇᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖅᓯᒋᐊᓪᓚᓂᕐᒧᑦ ᑯᐃᓐ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᑦ. ᓱᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖅᓯᒋᐊᓪᓚᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓂᑦ 94 ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᖕᒪᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᑲᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᒥᑭᑦᑐᒐᓗᐊᒃᑯᑦ − ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᖁᓪᓗᒋᑦ CBC−ᑯᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ APTN−ᑯᓐᓂᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᐃᓕᓴᐃᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ.
ᐅᔾᔨᕈᓱᒃᓯᒪᔪᒍᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᓂᒐᓛᖕᓂᑦ ᖃᓄᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑎᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᖅᓯᒪᔪᒍᑦ ᐱᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᒥᒃᓯᓕᖕᓂᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓂᕐᒥᒃ. ᐊᒥᓱᑦ ᓱᓕ ᖄᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᓂᒃᑯᑦ ᑭᓯᐊᓂᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖄᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑕᖏᖅᑐᒥᒃ ᓴᖅᑭᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᐅᔪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᑑᑎᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖅᓯᒋᐊᓪᓚᓂᕐᒨᖓᔪᓄᑦ.
ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖅᓯᒋᐊᓪᓚᓂᖅ ᐃᓗᐊᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓃᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᖕᒪᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᓂᕐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᕕᐅᓲᓂᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖅᓯᒋᐊᓪᓚᓂᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᓂᓂᐊᕐᒪᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐊᖏᔪᒥᒃ, ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᕐᒥᒃ. ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᓕᕆᓃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᑕᐃᒪᐃᑎᑦᑎᔪᓐᓇᙱᒻᒪᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᕐᓄᑦ. ᐱᐊᓂᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᕐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓗᑦᑕᐅᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔩᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑏᑦ, ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᑕᕐᕆᔭᖅᐸᒃᑐᑦ − ᐱᓕᕆᓂᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᒋᙱᐊᕐᔪᒃᑕᖏᓐᓂᒃ ᐅᓪᓗᖅ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐊᓂᒍᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ.
ᓇᑖᓐ ᐆᐱᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ, ᑲᓇᑕᓗᒃᑖᒥᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ.