Inuktut deserves a place in the Official Languages Act

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ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᓂᖃᕆᐊᓕᒃ, ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐱᖁᔭᖓᓂ
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᑐᖃᖓᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᑉᐸᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ
ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ ᑎᑎᕋᖅᑐᖅ
ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᒋᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᓄᑦ, ᑲᑐᔾᔨᖃᖅᑎᒌ“ᖓ ᖃᐅᔨᓴᑦᓯᐊᓲᖑᕗᖅ ᓱᓕᓂᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑖᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒻᒪᕆᐅᑉ ᑲᔪᓯᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ
ᑕᑯᓐᓇᓐᖑᐊᕈᒃ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᑕᐸᒋᔭᐅᒍᓐᓃᓂᕐᐸᑦ ᑲᓇᑕ ᓂᑦᑕᓯᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᓪᓗᕆᐊᕐᓂᖓ ᐅᓪᓗᒥᓯᐅᑎᓅᖓᓕᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐱᖁᔭᖓᓂᒃ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ! ᑕᐸᓇᓐᖏᑦᓯᐊᕋᔭᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᑕᖓ ᓯᕗᒧᐊᒃᑎᑦᓯᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑕ ᐊᓯᐊᓂᒃ ᐱᖕᒪᕆᐅᓂᕐᓴᖅᑕᖃᕈᓐᓃᑎᓪᓗᒍ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓂᒃ.
ᒫᓐᓇ ᐱᕕᒃᓴᐅᓕᕐᐳᖅ ᓂᑦᑕᓯᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᓪᓗᕆᐊᕐᓂᖅ; 2019 50−ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᕈᑕᐅᒻᒪᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐱᖁᔭᖏᓐᓂᒃ, 20-ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᖅᑕᐅᓂᖓ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ UNESCO ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐊᕐᕌᒍᐊ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ. ᐊ“ᕐ`ᕋᒍᒋᔭᑦᑎᓐᓂ ᐱᒋᐊ“ᕐᓂᖓᓂ ᒥᓚᓂ ᔫᓕ, ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒥᓂᔅᑕ, ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᕖᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓄᑦ ᒥᓂᔅᑕ, ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓚᐅᕐᒪᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑐᓴᕆᐊᕐᓂᐅᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᑦᓯᐊᕐᓯᒪᓗᑎᒃ ᐅᓪᓗᒥᓯᐅᑎᓅᖓᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᐱᒋᔭᖃᕐᒪᑕ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᓇᓕᒧᖓᓂᒃ ᐱᕐᔪᐊᕌᓘᑎᑦᓯᓪᓗᑎᓪᓗ ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᖓ ᐃᓅᓂᕐᒥᓂᒃ. ᐃᓄᒃᑐᑦ, ᐃᓅᓪᓗᑕ ᐅᖃᐅᓯᕗᑦ ᐆᒻᒪᑎᕗᑦ ᑭᓇᐅᓂᑦᑎᓐᓂᒃ. ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓪᓚᑦᑖᕗᑦ ᐊᑕᖏᖅᑐᑕ ᓇᑭᓐᖔᕐᓯᒪᓂᑦᑎᓐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐃᓄᖏᓐᓂ ᐅᓄᕐᓂᕐᓴᑦ ᐅᖃᐅᓯᓖᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᓯᕗᓕᕐᒥᓃᓐᖔᖅᑐᒥᒃ. ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑖ ᐊᓯᓕᒫᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᕕᒋᔭᐅᕙᑦᑐᓂ ᑲᓇᑕᒥ, ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ ᑕᒪᒃᑮᓐᓄᑦ ᐃᓅᓴᓐᓂᕐᓴᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᓖᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᔾᔨᐅᖏᔾᔪᑎᖓ ᓱᖅᑯᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓚᐅᓐᖏᓯᐊᖅᑐᖅ 1969-ᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐱᖁᔭᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒍ.
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ᑕᐃᑦᓱᒪᓂ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐱᖁᔭᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᒻᒪᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᑎᒍᑦ ᓄᓇᖓᒍᓪᓗ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᑕᖃᓐᖏᑦᓯᐊᓚᐅᖅᑐᖅ. ᐃᓄᐃᑦ ᑕᑯᓐᓇᓐᖑᐊᕐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖓᒍᑦ, ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᒻᒪᑦ ᓄᓇᕗᑦ, ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐅᑕᐅᓛᕐᓂᐊᕐᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᑦ ᐱᔨᑦᓯᕐᕕᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᓄᓪᓗ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓂᒃ ᑖᒃᑯᓇᓐᖓᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒐᕙᒪᐅᔪᒧᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓕᒧᒋᓗᓂᐅᒃ ᐱᖕᒪᕆᐅᑎᒋᓂᖓ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᑦ.
ᐅᓪᓗᒥᓯᐅᑎᓅᓕᖅᑕᐅᓂᖓ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐱᖁᔭᖓ ᑎᒍᓯᒋᐊᓕᒃ ᒫᓐᓇ, ᐅᓪᓗᒥᓯᐅᑎᓂᒃ ᐊᕕᑦᑐᕐᓯᒪᓂᕐᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᕕᒋᔭᐅᔪᓂ ᑲᓇᑕ ᓄᓇᓐᖑᐊᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓗᓂ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᓯᕗᓕᕐᒥᓃᓐᖔᕐᓂᖓ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᕐᓴᒻᒪᕆᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐅᓄᕐᓂᕐᓴᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᖕᒪᕆᐅᔪᖅ
ᐄᓛᒃ, ᐅᓪᓗᒥᒨᖓᓕᖅᑕᐅᓂᖓ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᒧᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐱᖁᔭᖓ ᐃᓕᓴᕐᓯᒍᑎᒃᓴᑦᓯᐊᖑᓂᐊᖅᑐᖅ ᓴᖅᑮᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᑕᒫᓂ ᑲᓇᑕ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᓄᒃᑐᑦ. ᓱᓕᒃᑲᓐᓂᖅ, ᐃᓕᓴᕐᓯᒍᑎᒃᓴᑦᓯᐊᖑᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᒧᓕᒫᖅ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒍᑕᐅᑦᑕᑐᐃᓐᓇᖏᓪᓗᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᓐᓇᒍ ᑲᓇᑕ ᓴᖅᑮᓚᐅᕐᓂᖓ ᑎᑎᖅᑭᕆᓂᕐᒥᒃ ᓂᑦᑕᓯᐊᖅᑐᒥᒃ; ᐃᒫᒃ, ᐃᓛᒃ, ᑲᓇᑕ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᑎᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ.
ᑲᓇᑕᒥ, ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖅ ᐃᓘᓐᓈᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ. ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᓄᓇᖓ ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ, ᓄᓇᕗᑦ, ᓄᓇᕕᒃ ᑯᐸᐃᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ ᓛᐸᑐᐊᒥ. ᐅᖃᐅᓯᖅ ᑖᒃᑯᓇᓃᓐᓇᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓐᖏᓚᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ, ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᒻᒥᔪᖅ ᐊᓛᔅᑲᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓛᖡᑦ ᓄᓈᓐᓂ (ᐊᑯᑭᑦᑐᓂ).
ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑲᑕᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᓈᓴᐃᔾᔪᑎᒃᑯᑦ 1% ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ. ᑕᐃᒫᑎᒋ ᑲᑕᑉᐸᓪᓕᐊᑎᒋᓂᖓᒍᑦ, 30-ᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂ, ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐅᖃᓕᒪᖃᑎᒌᓐᓂᖅ 4%−ᑐᐃᓐᓇᕈᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᓐᓄᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓄᒋᐊᒃᑎᒋᓂᖏᑎᒍᑦ ᒪᒃᑯᑐᒻᒪᕆᐅᒻᒪᑕ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᔪᓐᖏᓐᓂᕆᒋᐊᓕᖏᓐᓄᑦ ᐱᖕᒪᕆᕈᕐᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖅ. ᐱᖕᒪᕆᐅᓪᓗᓂ ᐃᑲᔪᕐᓱᖅᑕᒻᒪᕆᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖓ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑕᐅᓗᓂ (LOI) ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖓ ᐊᑦᓱᕈᐊᒻᒪᕆᐅᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓕᒃ.
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ᐃᓚᖓ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐱᖁᔭᖓᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᔭᐅᒋᐊᖃᕐᒪᑕ ᓴᓐᖏᓂᖏᑦ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓪᓗ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᑕᑉᕗᓐᖓᖓᒋᐊᓖᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ. ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐊᐅᓚᑦᓯᕕᐅᔪᖅ ᐊᕕᑦᑐᕐᓯᒪᓂᖓ ᑲᓇᑕᒥ, ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂ
ᐅᖃᐅᓯᕐᓂ, ᐃᓚᖃᖅᑐᓂ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ. ᐅᓄᕐᓂᕐᓴᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᓖᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᒋᐊᖃᖅᑐᑎᓪᓗ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ. ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐱᖁᔭᖓ ᐅᓪᓗᒥᒨᓕᖓᓕᖅᑎᑕᐅᒋᐊᓕᒃ ᓇᓗᓇᐃᕈᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᐃᑲᔫᑕᐅᓗᓂᓗ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᓯᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ.
ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᒍᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ C-91, ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐱᖁᔭᖓ, ᐃᓄᐃᑦ ᑐᑭᓯᓇᑦᓯᐊᖃᑦᑕᕐᓯᒪᕗᑦ ᐱᔨᑦᓯᕈᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓄᒃᑐᑦ, ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᓂᖅ. ᑐᓐᖓᒻᒪᑦ ᐊᓂᖅᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᖁᓂᕐᒧᓪᓗ. ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ C-91 ᓈᖕᒪᒋᔭᐅᕋᑖᓚᐅᕐᒪᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᑎᖏᑕ ᑲᑎᒪᕕᕐᔪᐊᖓᓂ ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᓇᓂ. ᐱᓕᕆᐊᕆᓐᓇᕐᐸᕗᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔾᔪᑎᖓᒍᑦ, ᓯᐊᓇᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᐊᕐᑐᑦ, ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑦ C-91.
ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐃᓱᓕᒍᑕᐅᒋᐊᓕᒃ ᐊᔾᔨᐅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᖏᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐃᑦ ᑐᖁᖃᑦᑕᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᓐᖏᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᓯᖅᑕᐅᒍᑎᒃᓴᖃᖃᑦᑕᖏᓐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓕᒧᒋᔭᐅᒋᐊᓖᓪᓕ ᑲᓇᑕᒥᐅᓕᒫᓄᑦ. ᓂᕆᐅᒋᔭᕗᑦ, ᓄᓇᒋᔭᑦᑎᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓱᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᒪᑭᒪᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᓯᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐱᔨᑦᓯᕈᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᒋᐊᕈᑕᐅᒍᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᑎᒍᑦ ᐱᔨᑦᓯᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ, ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒍᑦ, ᑕᑎᖃᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓐᖏᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᒥᓂᒃ ᑐᓵᔨᖃᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓂᖅ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑎᒍᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᓕᒫᓄᑦ.
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ᑲᓇᑕ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᓯᕗᓕᓚᐅᕐᒪᑦ 50 ᐊᕐᕌᒍᑦ ᓈᓕᖅᑐᑦ, ᓇᓗᓇᐃᕆᒻᒪᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᓐᖏᑦᑐᒥᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᒃᒥ. ᐅᓪᓗᒥ, ᑲᓇᑕ ᓱᓕ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᕆᓗᓂ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᓯᕕᒋᔭᐅᕙᑦᑐᓂ ᐃᓄᖏᑦ ᐅᓄᕐᓂᕐᓴᐃᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ. ᒪᑐᐃᖓᑦᓯᐊᖅᑐᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᑦᓴᓕᐅᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓗᑎᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᓱᕋᐃᓐᖏᓪᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑐᓐᖓᕕᔾᔪᐊᖓᒍᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ.
ᑲᓇᑕ, ᓄᓇᖓ, ᑕᒪᑦᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖃᕆᐊᓕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓴᖅᑮᒋᐊᓐᖓᕐᓯᒪᒻᒪᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᓴᕐᖓᑦᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᖅ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᔭᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᒋᐊᕈᑕᐅᓗᓂ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕐᓂᖓ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ; ᐃᕕᖅᑎᓯᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐅᖅᓯᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖏᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᕐᓂᖓ.